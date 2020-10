GF Vip, Stefania Orlando attacca Elisabetta Gregoraci: “La storia con Pierpaolo è studiata a tavolino” (Di sabato 31 ottobre 2020) La showgirl è in crisi dopo l’ultima puntata A metà serata, intorno alle 22, viene chiuso il televoto e Alfonso Signorini si rivolge a Stefania Orlando. La showgirl dopo l’ultima puntata “è entrata in una crisi depressiva totale”, dice il conduttore. Il motivo? Nessuno l’ha salvata nell’ultima puntata del GF Vip. Dopo aver mostrato una clip che le riguarda le due vip Gregoraci e Orlando – entrambe hanno un carattere forte e non riescono a vivere sotto lo stesso tetto – Stefania commenta. Le due inquiline hanno un modo diverso di concepire il gioco all’interno del reality di Canale 5 e per questo si scontrano – la Orlando si pronuncia sulla storia (non ... Leggi su 361magazine (Di sabato 31 ottobre 2020) La showgirl è in crisi dopo l’ultima puntata A metà serata, intorno alle 22, viene chiuso il televoto e Alfonso Signorini si rivolge a. La showgirl dopo l’ultima puntata “è entrata in una crisi depressiva totale”, dice il conduttore. Il motivo? Nessuno l’ha salvata nell’ultima puntata del GF Vip. Dopo aver mostrato una clip che le riguarda le due vip– entrambe hanno un carattere forte e non riescono a vivere sotto lo stesso tetto –commenta. Le due inquiline hanno un modo diverso di concepire il gioco all’interno del reality di Canale 5 e per questo si scontrano – lasi pronuncia sulla(non ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il terzo VIP salvo è... STEFANIA! #GFVIP - GrandeFratello : Scherzetto! Stefania non deve abbandonare la Casa! Ma agli altri VIP non lo diremo subito... ?? #GFVIP - Marzia96227816 : @stefyorlando Ti adoro Stefania una grande donna ?? ti vedo al grande fratello VIP dalla mattina alla sera mi piaci… - Vminoursoftie : RT @GrandeFratello: Il pubblico ha deciso che il terzo VIP salvo è... STEFANIA! #GFVIP - FlavioLapi6 : @GrandeFratello Stefania nella casa non fa per tè devi uscire dalla casa del Grande Fratello Vip -