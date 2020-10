F1, Helmut Marko: “Giusto che Gasly rimanga in AlphaTauri. Albon? Decideremo a fine 2020, Perez e Hulkenberg sono delle opzioni” (Di sabato 31 ottobre 2020) Come è noto, il Team AlphaTauri ha annunciato alla vigilia del weekend del GP dell’Emilia-Romagna di F1 a Imola che il francese Pierre Gasly rimarrà alla guida della monoposto di Faenza anche nel 2021. Le grandi prestazioni di quest’anno aveva fatto pensare che il transalpino avrebbe potuto avere una seconda chance nella scuderia di Milton Keynes, ma la posizione di Red Bull è stata diversa. A detta del consulente Helmut Marko l’obiettivo è avere un pilota forte anche in AlphaTauri: “Abbiamo bisogno di piloti validi sia in Red Bull che in AlphaTauri. Gasly è una parte essenziale della nostra filosofia e non possiamo indebolire la squadra di Faenza“, ha spiega Marko ad Auto, Motor und ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) Come è noto, il Teamha annunciato alla vigilia del weekend del GP dell’Emilia-Romagna di F1 a Imola che il francese Pierrerimarrà alla guida della monoposto di Faenza anche nel 2021. Le grandi prestazioni di quest’anno aveva fatto pensare che il transalpino avrebbe potuto avere una seconda chance nella scuderia di Milton Keynes, ma la posizione di Red Bull è stata diversa. A detta del consulentel’obiettivo è avere un pilota forte anche in: “Abbiamo bisogno di piloti validi sia in Red Bull che inè una parte essenziale della nostra filosofia e non possiamo indebolire la squadra di Faenza“, ha spiegaad Auto, Motor und ...

