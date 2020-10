Covid, nuova stretta: lockdown per le grandi città, coprifuoco e chiusure regionali (Di sabato 31 ottobre 2020) Il 9 novembre, data ipotizzata appena ieri per il nuovo Dpcm, è lontanissima. Già nelle prossime ore dovrebbero arrivare nuove limitazioni perché la curva del contagio sale ed è sempre meno sotto controllo, più di30mila casi nel bollettino di venerdì 30 ottobre. La situazione più difficile è nelle grandi aree metropolitane e proprio queste potrebbero essere le prime a diventare zone rosse, a finire in lockdown. Leggi su vanityfair (Di sabato 31 ottobre 2020) Il 9 novembre, data ipotizzata appena ieri per il nuovo Dpcm, è lontanissima. Già nelle prossime ore dovrebbero arrivare nuove limitazioni perché la curva del contagio sale ed è sempre meno sotto controllo, più di30mila casi nel bollettino di venerdì 30 ottobre. La situazione più difficile è nelle grandi aree metropolitane e proprio queste potrebbero essere le prime a diventare zone rosse, a finire in lockdown.

Coronavirus oggi Imola, bollettino Covid del 30 ottobre. Un morto, calano i ricoveri

Imola (Bologna), 30 ottobre 2020 – Salgono a 17 (+5) i ricoveri per il coronavirus nel reparto Covid dell’ospedale Santa Maria della Scaletta, mentre le persone diagnosticate dall’Ausl Imola ma centra ...

Covid: a Lauria 6 nuovi casi

Il totale dei positivi sale dunque a 27, 1 domiciliato a Praia,. Come continuo a ripetere manteniamo la calma, rispettiamo quelle poche regole fondamentali per il contenimento del contagio e cerchiamo ...

