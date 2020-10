Coronavirus, prorogata zona rossa a Torretta: tamponi col drive in per i cittadini (Di sabato 31 ottobre 2020) Crescono i casi Covid-19 a Torretta, il Comune chiede la zona rossa 22 ottobre 2020 Un'altra zona rossa nel Palermitano: Musumeci chiude Torretta, 70 positivi, 22 ottobre 2020 Torretta è ancora in ... Leggi su palermotoday (Di sabato 31 ottobre 2020) Crescono i casi Covid-19 a, il Comune chiede la22 ottobre 2020 Un'altranel Palermitano: Musumeci chiude, 70 positivi, 22 ottobre 2020è ancora in ...

pinino65 : #Coronavirusitalia #Coronavirus #CoronavirusSicilia, prorogata #zona #rossa a #Torretta #Palermo: #tamponi col… - PalermoToday : Coronavirus, prorogata zona rossa a Torretta: tamponi col drive in per i cittadini - MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: Il blocco dei licenziamenti esteso fino a fine marzo me. Prorogata di 6 settimane la cassa integrazione Covid. Soddisfatti… - canalesicilia : #CoronaVirus - Prorogata la 'Zona Rossa' a Torretta - - 48clelia48 : RT @ilgiornale: Il blocco dei licenziamenti esteso fino a fine marzo me. Prorogata di 6 settimane la cassa integrazione Covid. Soddisfatti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus prorogata Coronavirus, prorogata zona rossa a Torretta: tamponi col drive in per i cittadini PalermoToday Super multe per la patente in scadenza a fine 2020

È inferno burocrazia: super multe per la patente in scadenza a fine 2020. Col coronavirus, il Governo ha posticipato le scadenze ...

Coronavirus: proroga della 'zona rossa' a Torretta

Lo ha deciso il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, con un'ordinanza appena pubblicata. Il provvedimento, adottato d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza, resterà in vigore ...

È inferno burocrazia: super multe per la patente in scadenza a fine 2020. Col coronavirus, il Governo ha posticipato le scadenze ...Lo ha deciso il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, con un'ordinanza appena pubblicata. Il provvedimento, adottato d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza, resterà in vigore ...