Conte accelera, Cts d'urgenza: arriva la nuova stretta con i lockdown locali (Di sabato 31 ottobre 2020) Giuseppe Conte accelera i tempi per una nuova stretta nazionale: sul tavolo del vertice convocato d'urgenza con ministri, capidelegazione e Cts l'ultima drammatica analisi dell'Iss sulla curva epidemiologica. La nuova stretta nazionale sarebbe quindi dietro l'angolo con possibili limiti ai negozi e alla circolazione tra le regioni. Alle 18 il premier ha incontrato il Comitato Scientifico per valutare tutte le nuove misure da varare appunto entro il week-end. Prima ancora il presidente del Consiglio aveva convocato una riunione con i capi delegazione delle forze di maggioranza, i ministri Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia (Affari regionali).

