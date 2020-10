Cgia fa i conti sugli aiuti. Germania ha speso 194 miliardi in più dell'Italia (Di sabato 31 ottobre 2020) “Per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica dovuta al Covid, dalla primavera scorsa il Governo tedesco ha erogato 284 miliardi di euro a sostegno, in particolar modo, di lavoratori, imprese, scuola, trasporti e sanità. Ben 194 in più di quelli stanziati per gli stessi ambiti dal nostro esecutivo. Includendo anche le misure introdotte questa settimana con il “decreto Ristori”, dall’inizio della pandemia il Governo Conte, invece, ha corrisposto quasi 90 miliardi di euro”.A dirlo è la Cgia, secondo cui “altrettanto significativo è stato lo sforzo sostenuto dal Regno Unito, che è intervenuto con 201 miliardi, mentre la Francia con 110 e la Spagna con 46 hanno fatto, come l’Italia, molto meno ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 ottobre 2020) “Per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica dovuta al Covid, dalla primavera scorsa il Governo tedesco ha erogato 284di euro a sostegno, in particolar modo, di lavoratori, imprese, scuola, trasporti e sanità. Ben 194 in; di quelli stanziati per gli stessi ambiti dal nostro esecutivo. Includendo anche le misure introdotte questa settimana con il “decreto Ristori”, dall’inizioa pandemia il Governo Conte, invece, ha corrisposto quasi 90di euro”.A dirlo è la, secondo cui “altrettanto significativo è stato lo sforzo sostenuto dal Regno Unito, che è intervenuto con 201, mentre la Francia con 110 e la Spagna con 46 hanno fatto, come l’, molto meno ...

Basti pensare che si sta ancora aspettando la cassa integrazione di luglio». Intanto anche la Cgia di Mestre ha fatto due conti calcolando che «dei 5,5 miliardi di euro previsti a livello nazionale ...

