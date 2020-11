Cagliari | Di Francesco | Non mi piace la fase difensiva

(Di domenica 1 novembre 2020) BOLOGNA - Niente da fare per Eusebio Die il suo, sconfitti 3-2 dal Bologna nonostante il doppio vantaggio. Queste le parole del tecnico rossoblù a DAZN : " In certi momenti ...

Dalla_SerieA : Cagliari, servono più equilibrio e meno sviste - - sportli26181512 : #Cagliari, servono più equilibrio e meno sviste: I rossoblù hanno già incassato 15 gol, ora Di Francesco cerca nuov… - DZfoot : Cagliari : Di Francesco satisfait de la prestation d’Ounas - cri874 : @Villani2Andrea @niccardo @FBiasin Si ma quanti hanno fallito?poi ora di francesco è ripartito da Cagliari.... - Dalla_SerieA : Cagliari, Di Francesco: 'Difesa troppo superficiale, ci lavorerò' - -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Francesco

E sabato notte contro il Cagliari ecco che il ragazzo del Gambia voluto a tutti i costi nel gennaio passato dall’intero governo rossoblù si è ritrovato, perché oltre a costruire due gol da grande atta ...Recuperati Ceppitelli e Tripaldelli per il Cagliari. Arrivano dunque buone notizie per Eusebio Di Francesco: sono infatti recuperati Luca Ceppitelli e Alessandro Tripaldelli in vi ...