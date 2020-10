Bologna Cagliari 0-1 LIVE: grande parata di Cragno su Palacio (Di sabato 31 ottobre 2020) Allo Stadio Dall’Ara, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra Bologna e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Dall’Ara”, Bologna e Cagliari si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Cagliari 0-1 MOVIOLA 35′ Occasione Palacio – Danilo apre bene su Palacio che rientra sul destro e calcia all’angolino, trovando la grande risposta di Cragno. 31′ Tripla occasione Bologna – Gran tiro da fuori del centrocampista dei felsinei, ottima risposta in allungo di Cragno. Dal corner seguente ancora un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Allo Stadio Dall’Ara, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Dall’Ara”,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 35′ Occasione– Danilo apre bene suche rientra sul destro e calcia all’angolino, trovando larisposta di. 31′ Tripla occasione– Gran tiro da fuori del centrocampista dei felsinei, ottima risposta in allungo di. Dal corner seguente ancora un ...

Vitellozzo : Ma che ne sa Halloween di Bologna-Cagliari - Mimm0Costantino : Già trovare un vero interesse in una partita di posticipo come Bologna-Cagliari è difficile aggiungi il commento te… - infoitsport : Bologna-Cagliari, le formazioni ufficiali: Sottil preferito a Ounas, Palacio davanti per i felsinei - infoitsport : Bologna-Cagliari, le formazioni ufficiali - infoitsport : Bologna Fc Cagliari, formazioni ufficiali e dove vederla in tv -