Asl: ecco cosa fare se c’è un contagiato a casa (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIl contagio viaggia anche tra le mura domestiche. È lì che si abbassano le mascherine e le difese ed è la vera zona rossa dei contagi. Lo dimostrano i nuclei di famiglie intere contagiate e che ha convinto l’Asl dopo aver diramato indicazioni sull’isolamento e la quarantena dei cittadini contagiati, a diffondere anche un altro vademecum che fornisce una serie di raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per i familiari che li assistono. Le indicazioni partono dal consiglio di tenere lontana dagli altri familiari in una stanza singola la persona con sospetta o accertata infezione ed invitano i membri della famiglia a soggiornare in altre stanze. Ovviamente chi assiste il malato deve sempre indossare la mascherina e lavare le mani prima e dopo ogni contatto evitando il contatto diretto con i fluidi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIl contagio viaggia anche tra le mura domestiche. È lì che si abbassano le mascherine e le difese ed è la vera zona rossa dei contagi. Lo dimostrano i nuclei di famiglie intere contagiate e che ha convinto l’Asl dopo aver diramato indicazioni sull’isolamento e la quarantena dei cittadini contagiati, a diffondere anche un altro vademecum che fornisce una serie di raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per i familiari che li assistono. Le indicazioni partono dal consiglio di tenere lontana dagli altri familiari in una stanza singola la persona con sospetta o accertata infezione ed invitano i membri della famiglia a soggiornare in altre stanze. Ovviamente chi assiste il malato deve sempre indossare la mascherina e lavare le mani prima e dopo ogni contatto evitando il contatto diretto con i fluidi ...

TirrenoGrosseto : ?? Coronavirus: ecco la piattaforma rivendicativa messa a punto dalla Cgil ?? L'intervista di Lina Senserini - TirrenoLivorno : ?? SANITÀ E FUTURO. Si cercano infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, assistenti sanitari, tecnici di radiolo… - Jspeed93 : @MelaraMattia10 @Maggico7 Ecco. Se la Juve non crede in Dybala fa un errore enorme di valutazione. Non si può nemme… - lucillalilla : RT @montevarchi: Usltoscanasudest @Usltoscsudest La tua Asl è vicina alle famiglie: ecco come capire se il tuo bambino ha contratto il Cov… - montevarchi : Usltoscanasudest @Usltoscsudest La tua Asl è vicina alle famiglie: ecco come capire se il tuo bambino ha contratto… -

Ultime Notizie dalla rete : Asl ecco Asl: ecco cosa fare se c'è un contagiato a casa anteprima24.it Coronavirus. Ecco l’ultimo aggiornamento da Ercolano

Ercolano – Ecco l’ultimo aggiornamento da parte del sindaco Ciro Buonajuto: L’ASL mi ha fornito i dati sui tamponi effettuati aggiornati al 29 ottobre. Allo stato attuale i cittadini di Ercolano posit ...

Immuni lancia il call center nazionale. Ecco a cosa serve

tra queste sicuramente la risposta delle ASL. Per cercare di migliorare il sistema di interventi, nel recente decreto Ristori, si può individuare l’istituzione di un call center nazionale. Ci si potrà ...

Ercolano – Ecco l’ultimo aggiornamento da parte del sindaco Ciro Buonajuto: L’ASL mi ha fornito i dati sui tamponi effettuati aggiornati al 29 ottobre. Allo stato attuale i cittadini di Ercolano posit ...tra queste sicuramente la risposta delle ASL. Per cercare di migliorare il sistema di interventi, nel recente decreto Ristori, si può individuare l’istituzione di un call center nazionale. Ci si potrà ...