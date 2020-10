Temptation Island | Anna insultata e positiva al Covid

Leggi su solodonna

(Di venerdì 30 ottobre 2020) AncheAscione, protagonista dell’ultima stagione di, è risultataal. Ma per la ragazza non sono mancate le critiche di chi l’accusa di essere stata poco attenta. In una serie di stories pubblicate ieri seraAscione ha annunciato ai suoi fan di non sentirsi molto bene. Così, dopo febbre alta, tosse e malessere ha deciso di sottoporsi al tampone per il. Poco dopoArticolo completo: dal blog SoloDonna