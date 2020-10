Ravenna-Verona | Superlega 2020 2021 | data | orario | diretta tv e streaming

(Di venerdì 30 ottobre 2020) La Consarospita la NBV: eccoe come vedere intv eil match dell’ottava giornata di andella, dopo la vittoria casalinga al tie-break contro Cisterna, fa visita a, reduce dal netto 3-0 incassato a Perugia. L’appuntamento è per domenica 1 novembre alle ore 18:00. La partita sarà visibile insulla piattaforma a pagamento Eleven Sports. IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’OTTAVA GIORNATA LA CLASSIFICA E TUTTI I RISULTATI

sportface2016 : #volley #SuperLega 2020/2021: ecco data, orario e come vedere il match dell'ottava giornata #Ravenna-#Verona - Luc62565783 : RT @AnonymeCitoyen: Manifestation en #Italie ce soir : Ravenna Roma Ostia Terni Trieste Napoli Milano Latina Modena Ferrara Treviso Sirac… - NuitsdeY : @calluna_ Ravenna, Verona, Firenze, Marina di Pietrasanta - LQSomos : RT @francescatotolo: #Napoli, #Ferrara, #Verona e #Ravenna, queste sono le vere piazze, quelle affollate da migliaia di cittadini civili e… - Fra74111 : RT @laltrodiego: Mentre il TG1 censura le piazze civili e lancia servizi 'panico' su scontri di 4 gatti a Palermo, ecco la realtà: •Pic1:… -

Ultime Notizie dalla rete : Ravenna Verona

TgGialloblu

La Consar Ravenna ospita la NBV Verona: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match dell’ottava giornata di andata della Superlega 2020/2021. Verona, dopo la vittoria casalinga ...Domenica 1 novembre, alle 17.00, vanno in scena Vibo e Monza. Un’ora dopo l’appuntamento sotto rete è con Piacenza – Padova (diretta RAI Sport), Ravenna – Verona e Cisterna – Trento. Alle 18.00 di ...