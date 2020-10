Quando ci sarà il picco della seconda ondata di COVID-19

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Mentre l’Italia si incammina dopo la Francia verso il lockdown, la scommessa con la possibilità di piegare la curva epidemica si giocherà nei prossimi giorni: “saranno cruciali per cercare di implementare le regole decise dal governo”, ha spiegat il fisico Enzo Marinari, dell’Università Sapienza di Roma. I primi risultati, ha aggiunto, “potrebbero cominciarsi a vedere già fra quattro o cinque giorni e la speranza è di poter cominciare a vedere un leggero calo dei nuovi positivi fra una settimana”. Quanto alcurva epidemica, riuscire a vederlo o meno in tempi ragionevoli è solo una conseguenza dell’applicazione delle nuove misure: “dipende da quello che faremo. Se non ci comporteremo in modo responsabile- ha rilevato marinari – potremmo arrivare a ...