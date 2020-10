PSVR | Jim Ryan di Sony | “è ancora presto per la realtà virtuale”

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Jimdicrede che per PlayStation la realtà virtuale non siaindispensabile:potrebbe essere vitale solo tra due anni Èper vedereal centro dell’attenzione per, almeno per quanto concerne la generazione entrante. Durante un’intervista del Washington Post, l’amministratore delegato Jimha spiegato che potrebbero volercidue anni prima che la realtà virtuale decolli per davvero. Secondoci separa “ben più di qualche minuto” dal futuro del VR, aggiungendo che PlayStation crede nella realtà virtuale e nel VR.crede “decisamente” che in un punto ...