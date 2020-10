Palese abbaglio per una negazionista sulla situazione ospedali Covid | offese a medici e infermieri

Leggi su bufale

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Laè ancora gestibile in Italia, ma è chiaro che le previsioni a medio termine non siano delle migliori. In alcune regioni va meglio rispetto ad altre, ma la seconda ondata di contagi non ci tiene al sicuro, nonostante l’operato dei negazionisti social produca ormai contenuti del tutto privi di senso ogni giorno. Dopo aver chiarito la questione del presunto Pronto Soccorso vuoto per l’ospedale Sacco di Milano, come avete notato mercoledì, ottobre si chiude con undi un’altra utente. Anche qui, in stile “non cielo dicono”. La: ennesima figuraccia per unaLadel giorno, come si nota anche ...