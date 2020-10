Palermo, 9 migranti feriti per protesta contro la quarantena (Di sabato 31 ottobre 2020) migranti ingoiano lamette e vetro per protesta contro la quarantena, soccorsi dalla Capitaneria Palermo: migranti ingoiano lamette per protesta contro quarantena su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 31 ottobre 2020)ingoiano lamette e vetro perla, soccorsi dalla Capitaneriaingoiano lamette persu Notizie.it.

Palermo, 9 migranti su nave quarantena ingoiano lamette e cocci di vetro

Migranti: 9 ingoiano lamette su nave quarantena a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 30 OTT - Nove migranti a bordo della nave Rhapsody, una delle navi in quarantena alla fonda davanti al porto di Palermo, sono stati soccorsi dalla Capitaneria di porto e dagli uomini ...

