"Non fai più ridere. Eri meglio in carne": gli haters contro Katia Follesa dopo la dieta (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Le belle non fanno ridere di solito”, “Mi piacevi più in carne” “Qualcuno dice che eri meglio curvy”: sono solo alcuni dei commenti comparsi sotto uno degli ultimi post Instagram di Katia Follesa, attrice e presentatrice del programma Cake Star in coppia con Damiano Carrara.Nella foto, l’artista appare adagiata su un divano con un bellissimo ed elegante abito fucsia. In molti hanno notato la sua remise en forme, ma non tutti complimentandosi. “Un po’ mi dispiace Katia che tu sia diventata così magra (certo anche così bella!) perché eri l’esempio di come si possa essere ottimi professionisti e lavorare in tv anche con qualche chilo di troppo”, “Stai ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Le belle non fannodi solito”, “Mi piacevi; in” “Qualcuno dice che ericurvy”: sono solo alcuni dei commenti comparsi sotto uno degli ultimi post Instagram di, attrice e presentatrice del programma Cake Star in coppia con Damiano Carrara.Nella foto, l’artista appare adagiata su un divano con un bellissimo ed elegante abito fucsia. In molti hanno notato la sua remise en forme, ma non tutti complimentandosi. “Un po’ mi dispiaceche tu sia diventata così magra (certo anche così bella!) perché eri l’esempio di come si possa essere ottimi professionisti e lavorare in tv anche con qualche chilo di troppo”, “Stai ...

Diego Armando Maradona zompetta sul prato alopecico del Monumental. Sa che sono tutti lì per lui. In settantamila. Può sentire il loro rancore stringersi intorno alla sua gola. Può ascoltare i loro in ...

