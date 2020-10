Mazzanti | è una bella sfida

(Di venerdì 30 ottobre 2020) PERUGIA- Nato a Fano il 15 ottobre 1976 Davidesarà il nuovo allenatore della Bartoccini , Fortinfissi Perugia, per lui l'arduo compito di prendere una squadra a stagione in corso. Coach ...

"Sfida difficile ma credo che questa sia una bella squadra " PERUGIA-Ora è ufficiale: Davide Mazzanti è il nuovo allenatore della Bartoccini , Fortinfissi Perugia, chiamato al posto di Bovari per ...Il CT azzurro ha diretto il primo allenamento da tecnico della Bartoccini Perugia. "Mi è sembrata una grande opportunità, che ho voluto cogliere, non mi è mai capitato in carriera quindi sarà una situ ...