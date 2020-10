La Serie A pronta ad estendere il protocollo anche in Primavera (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Lega Serie A sta riflettendo sulla possibilità di far entrare in vigore il protocollo anche nel campionato Primavera. Lo riporta gianlucadimarzio.com, che spiega l’idea. La misura è destinata a garantire nei limiti possibili la prosecuzione della competizione con norme che prevengano la diffusione dei contagi, uguali a quelle applicate in Serie A. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 ottobre 2020) La LegaA sta riflettendo sulla possibilità di far entrare in vigore ilnel campionato. Lo riporta gianlucadimarzio.com, che spiega l’idea. La misura è destinata a garantire nei limiti possibili la prosecuzione della competizione con norme che prevengano la diffusione dei contagi, uguali a quelle applicate inA. L'articolo ilNapolista.

La Fiorentina, che segna da otto partite di Serie A, sarà in trasferta contro la Roma ... Il derby della Lanterna sarà l'highlight del weekend: Sampdoria e Genoa sono pronte a sfidarsi e regalare ai ...

