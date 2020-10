Il cattivo esempio dei parlamentari: tutti gli errori dei senatori che non indossano correttamente la mascherina in Aula (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non solo Sgarbi. In Aula sono tanti i senatori che non indossano correttamente la mascherina. Alcuni non coprono il naso, altri l’abbassano, altri ancora la sganciano completamente. Ecco una carrellata con tutti gli errori L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non solo Sgarbi. Insono tanti iche nonla. Alcuni non coprono il naso, altri l’abbassano, altri ancora la sganciano completamente. Ecco una carrellata congliL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

eramosindes : @EliaAntonella @alfosignorini @GrandeFratello un personaggio così è un cattivo esempio per la società #FuoriContessa #gfvip - Valenti67828562 : RT @_Rose_Sykes_: 'Tommaso è un cattivo esempio' Si rialza sempre e si dà forza nei momenti down, se ne frega dei giudizi, dice sempre ciò… - lucrecarusotto : RT @_Rose_Sykes_: 'Tommaso è un cattivo esempio' Si rialza sempre e si dà forza nei momenti down, se ne frega dei giudizi, dice sempre ciò… - fraancescaa00 : RT @_Rose_Sykes_: 'Tommaso è un cattivo esempio' Si rialza sempre e si dà forza nei momenti down, se ne frega dei giudizi, dice sempre ciò… - one94265679 : RT @_Rose_Sykes_: 'Tommaso è un cattivo esempio' Si rialza sempre e si dà forza nei momenti down, se ne frega dei giudizi, dice sempre ciò… -

Ultime Notizie dalla rete : cattivo esempio Tutti gli errori dei senatori che non indossano correttamente la mascherina Il Fatto Quotidiano MCU: chi è davvero il cattivo più potente dell’universo condiviso?

Per quanto Thanos sia potente grazie alle Gemme dell'Infijnito, altri cattivi del MCU lo surclassano con abilità mistiche ed extradimensionali.

Ecco come ridurre la Tari: l’esempio del Comune di Terre Roveresche

Meno rifiuti produci e meno paghi: lo promette ai suoi cittadini il Sindaco di Terre Roveresche aderendo al progetto Carbon WastePrint ...

Per quanto Thanos sia potente grazie alle Gemme dell'Infijnito, altri cattivi del MCU lo surclassano con abilità mistiche ed extradimensionali.Meno rifiuti produci e meno paghi: lo promette ai suoi cittadini il Sindaco di Terre Roveresche aderendo al progetto Carbon WastePrint ...