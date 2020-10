Elisabetta Gregoraci: un suo ex scrive una dura lettera contro di lei e le lancia una frecciatina (Di venerdì 30 ottobre 2020) Mino Magli due settimane fa è stato a Live Non è la d’urso dove ha dichiarato di essere stato insieme a Elisabetta Gregoraci dal 2001 al 2007. In quell’occasione l’uomo ha fatto delle rivelazioni particolari sulla presunta relazione con la gieffina, ma adesso è tornato a parlare dalla pagine di Oggi. Magli ha scritto una lettera all’ex di Briatore, nella quale ha accusato la showgirl calabrese di avergli mentito ripetutamente. Lo sfogo si conclude con una shade ‘pungente e cattivella’: “Le auguro una vita ricca… come piace a lei“. “Il primo tradimento è quello fisico e sentimentale, quello alimentato e nutrito dalle tue menzogne ogni qual volta dichiaravi tutta la tua onestà, la tua lealtà ed il tuo amore per me, quello in cui ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 ottobre 2020) Mino Magli due settimane fa è stato a Live Non è la d’urso dove ha dichiarato di essere stato insieme adal 2001 al 2007. In quell’occasione l’uomo ha fatto delle rivelazioni particolari sulla presunta relazione con la gieffina, ma adesso è tornato a parlare dalla pagine di Oggi. Magli ha scritto unaall’ex di Briatore, nella quale ha accusato la showgirl calabrese di avergli mentito ripetutamente. Lo sfogo si conclude con una shade ‘pungente e cattivella’: “Le auguro una vita ricca… come piace a lei“. “Il primo tradimento è quello fisico e sentimentale, quello alimentato e nutrito dalle tue menzogne ogni qual volta dichiaravi tutta la tua onestà, la tua lealtà ed il tuo amore per me, quello in cui ...

