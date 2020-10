Elisabetta Gregoraci, “televoto pilotato con centinaia di account falsi” (Di venerdì 30 ottobre 2020) C’è grande fermento per la puntata di venerdì 30 ottobre del Grande Fratello Vip, giunto ad un primo momento cruciale di questa edizione. Stasera infatti Alfonso Signorini svelerà l’esito del televoto a sei che vede tutti grandi protagonisti del reality, che quindi perderà in ogni caso un personaggio importante: la sfida è infuocata tra Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Quest’ultima è l’unica che dai sondaggi sembra abbastanza sicura di salvarsi, gli altri hanno più o meno tutti le stesse possibilità di essere eliminati. In attesa della puntata, però, è scoppiato un altro caso social riguardo al televoto: stavolta i fan dall’estero non c’entrano nulla (anche perché ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) C’è grande fermento per la puntata di venerdì 30 ottobre del Grande Fratello Vip, giunto ad un primo momento cruciale di questa edizione. Stasera infatti Alfonso Signorini svelerà l’esito del televoto a sei che vede tutti grandi protagonisti del reality, che quindi perderà in ogni caso un personaggio importante: la sfida è infuocata tra, Francesco Oppini, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Quest’ultima è l’unica che dai sondaggi sembra abbastanza sicura di salvarsi, gli altri hanno più o meno tutti le stesse possibilità di essere eliminati. In attesa della puntata, però, è scoppiato un altro caso social riguardo al televoto: stavolta i fan dall’estero non c’entrano nulla (anche perché ...

