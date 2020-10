È davvero possibile lo stop alla mobilità regionale dalla prossima settimana? (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sembra davvero inevitabile un nuovo Dpcm nella prossima settimana per cercare di stare ancora una volta al passo con la pandemia di coronavirus anche in Italia. Dunque, dopo l’1 e il 2 novembre potrebbe essere necessario un nuovo intervento restrittivo che, secondo alcune indiscrezioni, farà di tutto per non ricorrere nuovamente alla soluzione del lockdown generalizzato. Il governo, infatti, vorrebbe procedere prima all’istituzione di zone rosse a livello locale, con contestuale stop spostamenti tra regioni. LEGGI ANCHE > Perché ci sorprendiamo per lo studio Ispi sul lockdown per gli anziani? stop spostamenti tra regioni, possibile in Italia? La data per l’introduzione dello stop spostamenti tra regioni potrebbe essere ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sembrainevitabile un nuovo Dpcm nellaper cercare di stare ancora una volta al passo con la pandemia di coronavirus anche in Italia. Dunque, dopo l’1 e il 2 novembre potrebbe essere necessario un nuovo intervento restrittivo che, secondo alcune indiscrezioni, farà di tutto per non ricorrere nuovamentesoluzione del lockdown generalizzato. Il governo, infatti, vorrebbe procedere prima all’istituzione di zone rosse a livello locale, con contestualespostamenti tra regioni. LEGGI ANCHE > Perché ci sorprendiamo per lo studio Ispi sul lockdown per gli anziani?spostamenti tra regioni,in Italia? La data per l’introduzione dellospostamenti tra regioni potrebbe essere ...

Ultime Notizie dalla rete : davvero possibile Per Conte prime dosi di vaccino anti-Covid entro inizio dicembre: ma è davvero possibile? Fanpage.it Huawei Watch GT 2 Pro e P Smart 2021: un ecosistema alla prova

Abbiamo provato il nuovo orologio smart di Huawei in coppia con l'ultimo smartphone lanciato dalla casa cinese in Italia, in attesa del Mate 40.

L’iPhone che solo Apple può riparare davvero

è possibile disassemblare completamente un iPhone 12. Tuttavia, alla luce di nuove analisi, iFixit ha rilevato che solo Apple può riparare davvero i nuovi iPhone, almeno in termini di batteria, ...

