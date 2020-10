DIRETTA Vuelta a España 2020 LIVE: quattro uomini al comando con 8? di vantaggio (Di venerdì 30 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Ecco l’inseguimento del gruppo maglia rossa verso i fuggitivi di giornata: Etapa 10 – Stage 10 #LaVuelta20 El pelotón empieza la persecución / The break gets closer @Jonathanlastra @Brentvanmoer@AlexMolenaar1@pimligthart https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/WqA8riKq3O — La Vuelta (@laVuelta) October 30, 2020 14.56 42,7 km/h è la media dopo le prime due ore di corsa. 14.52 Il distacco tra i fuggitivi e il gruppo è sceso a 8′. 14.48 Intanto ci troviamo a 100 km dalla conclusione della tappa odierna. 14.44 Suances ha poi ospitato un’altra tappa nel 2017, dove vinse, al termine di una fuga, Sander Armée, mentre Chris Froome (Ineos Grenadiers) era già ad un passo ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Ecco l’inseguimento del gruppo maglia rossa verso i fuggitivi di giornata: Etapa 10 – Stage 10 #La20 El pelotón empieza la persecución / The break gets closer @Jonathanlastra @Brentvanmoer@AlexMolenaar1@pimligthart https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/WqA8riKq3O — La(@la) October 30,14.56 42,7 km/h è la media dopo le prime due ore di corsa. 14.52 Il distacco tra i fuggitivi e il gruppo è sceso a 8′. 14.48 Intanto ci troviamo a 100 km dalla conclusione della tappa odierna. 14.44 Suances ha poi ospitato un’altra tappa nel 2017, dove vinse, al termine di una fuga, Sander Armée, mentre Chris Froome (Ineos Grenadiers) era già ad un passo ...

zazoomblog : DIRETTA Vuelta a España 2020 LIVE: quattro uomini al comando con 9? di vantaggio - #DIRETTA #Vuelta #España #LIVE: - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: velocità alta in gruppo - #Vuelta #España #tappa #DIRETTA: - tuttobiciweb_it : Il traguardo di #Suances, dove si concluderà la decima tappa dlela #Vuelta, nasconde trappoel per i velocisti. Segu… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: tracciato mosso per attaccanti! Finale insidioso - #Vuelta… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: 1’20” di vantaggio per Bagües e Osorio a 37 km dal traguardo… -