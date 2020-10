Crotone come l’Atalanta: annullata la conferenza di Stroppa per un caso di Covid (Di venerdì 30 ottobre 2020) Stesso destino dell’Atalanta per il Crotone: annullata la conferenza stampa di Stroppa per un caso di Coronavirus Stesso destino dell’Atalanta per il Crotone. I calabresi, infatti, hanno annullato la conferenza stampa alla vigilia della gara contro i nerazzurri per un caso di Coronavirus nel gruppo squadra. Niente parole degli allenatori dunque alla vigilia della prima gara della sesta giornata di Serie A per “colpa” del Coronavirus. Sfida dunque che si trasferisce direttamente sul campo da gioco per due squadre votate all’attacco. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Stesso destino dell’Atalanta per illastampa diper undi Coronavirus Stesso destino dell’Atalanta per il. I calabresi, infatti, hanno annullato lastampa alla vigilia della gara contro i nerazzurri per undi Coronavirus nel gruppo squadra. Niente parole degli allenatori dunque alla vigilia della prima gara della sesta giornata di Serie A per “colpa” del Coronavirus. Sfida dunque che si trasferisce direttamente sul campo da gioco per due squadre votate all’attacco. Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : AGNELLI. Sono preoccupato Andrea: siamo stati dominati. PIRLO. Vero. Ma non sempre troveremo sulla nostra strada av… - ZZiliani : Devono saperlo tutti. Quando la #Juve fatica a battere piccoli club come Crotone e Verona (giocando addirittura peg… - ZZiliani : In #Olympiacos-Marsiglia annullato un gol ai greci per questo fuorigioco. Non si hanno notizie di telecronisti che… - _SiGonfiaLaRete : #Crotone, anche la conferenza di #Stroppa annullata come quella del Gasp: un caso #Covid nel gruppo squadra - PSandisky : Vincenzo perdonami anche Agnelli dice che non ha come obiettivo la Champions.... lo scorso campionato arrivi ad 1 p… -