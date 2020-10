Crotone-Atalanta | salta la conferenza di Stroppa | un caso positivo nel gruppo squadra

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Vigilia di ansie e preoccupazioni per. Dopo la comunicazione dell’annullamento dellastampa di Gian Piero Gasperini, a seguito della positività di un collaboratore tecnico, anche ilha deciso di cancellare l’appuntamento del tecnicocon i media. Nelè stata infatti registrato un nuovodi positività al Covid-19 anche se è ancora ignota l’identità del soggetto.

sportface2016 : #CrotoneAtalanta | Salta anche la conferenza di #Stroppa, un caso di positività al #Covid19 nel gruppo squadra - laziopress : Crotone-Atalanta, rinviate le conferenze dei due tecnici per alcune positività - PressGiochi : Serie A. L’Atalanta torna alla vittoria a Crotone, a 1.44 su Sisal Matchpoint. Napoli - Sassuolo promette spettacol… - LALAZIOMIA : Crotone-Atalanta, riviate le conferenze dei due tecnici per alcune positività - Marylena_88 : RT @sportface2016: #CrotoneAtalanta | Annullata la conferenza di #Gasperini, positivo un membro dello staff tecnico -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Atalanta

Vigilia di ansie e preoccupazioni per Crotone e Atalanta. Dopo la comunicazione dell’annullamento della conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, a seguito della positività di un collaboratore tecnic ...In assenza della conferenza stampa dell'allenatore Gian Piero Gasperini, annullata per la positività al Covid del collaboratore tecnico Cristian Raimondi, alla vigilia di Crotone-Atalanta è ...