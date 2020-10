Covid, vertice Unione Europea: “Pronti a coordinare terapie e test” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo l’ultimo vertice sull’emergenza Covid, l’Unione Europea si dice pronta a coordinare test e terapie. Le parole dopo la videoconferenza. Il mese di ottobre è stato quello maggiormente critico dall’inizio della pandemia. Infatti in tutta Europa abbiamo visto un aumento a dismisura di contagi e decessi causati dal Coronavirus. Così, proprio per risolvere l’emergenza causata … L'articolo Covid, vertice Unione Europea: “Pronti a coordinare terapie e test” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo l’ultimosull’emergenza, l’si dice pronta atest e. Le parole dopo la videoconferenza. Il mese di ottobre è stato quello maggiormente critico dall’inizio della pandemia. Infatti in tutta Europa abbiamo visto un aumento a dismisura di contagi e decessi causati dal Coronavirus. Così, proprio per risolvere l’emergenza causata … L'articolo: “Pronti ae test” proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid vertice Covid: vertice con le Regioni, Boccia: 'Disponibili fino a 10.300 posti in intensiva' ivl24 Vertice UE: 220 milioni per il trasporto dei malati Covid oltreconfine

L'Unione europea destinerà 220 milioni di euro per aiutare gli Stati membri nel trasporto dei pazienti affetti da coronavirus oltreconfine. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula ...

