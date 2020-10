Covid-19, ragazzo positivo costretto a vivere in auto per non contagiare i familiari (Di venerdì 30 ottobre 2020) Edi Cicchi , assessore del capoluogo umbro, riporta Leggo , ha disposto il trasferimento del bambino all'interno di un albergo allestito per accogliere tutti quei positivi che non possono mantenere ... Leggi su yeslife (Di venerdì 30 ottobre 2020) Edi Cicchi , assessore del capoluogo umbro, riporta Leggo , ha disposto il trasferimento del bambino all'interno di un albergo allestito per accogliere tutti quei positivi che non possono mantenere ...

GioB1974 : RT @guidomarchello: A Perugia un ragazzo tredicenne passa la notte in auto perché positivo al Covid e la sua casa è troppo piccola per evit… - VaniaDelli : RT @guidomarchello: A Perugia un ragazzo tredicenne passa la notte in auto perché positivo al Covid e la sua casa è troppo piccola per evit… - tdrclaudio : RT @guidomarchello: A Perugia un ragazzo tredicenne passa la notte in auto perché positivo al Covid e la sua casa è troppo piccola per evit… - billa_silvia2 : RT @Leleprox: Mio chirurgo di pneumologia al policlinico, uno di quelli citato dalla cronaca xche ha realizzato x la prima volta trapianto… - DavideBattin : RT @guidomarchello: A Perugia un ragazzo tredicenne passa la notte in auto perché positivo al Covid e la sua casa è troppo piccola per evit… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ragazzo Andrà in Covid hotel ragazzo costretto dormire in auto Agenzia ANSA Rai Ragazzi, offerta speciale per la festa di Halloween

Un’offerta speciale di Rai Ragazzi per la festa di Halloween quest’anno. I bambini che non possono uscire a festeggiare per l’emergenza coronavirus troveranno su Rai Yoyo e Rai Gulp momenti di diverti ...

La lezione, vera, dei ragazzi fuori dalle scuole

C'è chi sfascia e chi porta libri e pc davanti alle scuole: qual è la vera sfida lanciata alla politica e al mondo degli adulti?

Un’offerta speciale di Rai Ragazzi per la festa di Halloween quest’anno. I bambini che non possono uscire a festeggiare per l’emergenza coronavirus troveranno su Rai Yoyo e Rai Gulp momenti di diverti ...C'è chi sfascia e chi porta libri e pc davanti alle scuole: qual è la vera sfida lanciata alla politica e al mondo degli adulti?