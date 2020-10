Cosa sappiamo davvero sull’integratore lattoferrina contro Covid-19 (Di venerdì 30 ottobre 2020) (foto: mattthewafflecat via Pixabay)Negli ultimi tempi si parla spesso dell’integratore di lattoferrina in relazione all’infezione Covid-19. Molti medici di famiglia l’hanno prescritta contro il coronavirus e già varie farmacie l’hanno esaurita, a causa delle numerose richieste. La lattoferrina è una proteina presente nel latte (non solo quello umano), nella saliva e nelle lacrime. Questa molecola ha un’azione antimicrobica, tanto che ha un ruolo nel proteggere i neonati dalle infezioni gastrointestinali. L’interesse verso il coronavirus è nato in seguito a un articolo, pubblicato lo scorso luglio 2020 sulla rivista International Journal of Molecular Sciences da un team dell’università Tor Vergata. I ricercatori hanno poi avviato un trial ... Leggi su wired (Di venerdì 30 ottobre 2020) (foto: mattthewafflecat via Pixabay)Negli ultimi tempi si parla spesso dell’integratore diin relazione all’infezione-19. Molti medici di famiglia l’hanno prescrittail coronavirus e già varie farmacie l’hanno esaurita, a causa delle numerose richieste. Laè una proteina presente nel latte (non solo quello umano), nella saliva e nelle lacrime. Questa molecola ha un’azione antimicrobica, tanto che ha un ruolo nel proteggere i neonati dalle infezioni gastrointestinali. L’interesse verso il coronavirus è nato in seguito a un articolo, pubblicato lo scorso luglio 2020 sulla rivista International Journal of Molecular Sciences da un team dell’università Tor Vergata. I ricercatori hanno poi avviato un trial ...

mante : La cosa che continua a colpirmi di più della pandemia è la sua capacità di creare contrapposizione al posto di soli… - mante : Una sola domanda sensata per Conte oggi: cosa non sapevamo una settimana fa che sappiamo oggi. - AndreaGrassi10 : @tal_Marco Dipende cosa fai nelle 5 ore fuori...sappiamo bene a quell’età le cose che si fanno quando si è in grupp… - herecomesthecla : non è possibile che perché non sappiamo cosa dire su un testo tu non lo spieghi perché dobbiamo capirlo noi dai - savarese46 : Cosa sappiamo sull'attentatore di Nizza shared via upday -