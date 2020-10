Coronavirus | smettiamo di parlare di ‘guerra’ o diventeremo nemici di noi stessi

(Di venerdì 30 ottobre 2020) di Franco Failli In una Bustina di Minerva, la rubrica che per anni Umberto Eco tenne sull’Espresso, il grande semiologo diceva: “Supponiamo che, ritenendo Rapina a mano armata un bellissimo film, dove erano simpatici anche i cattivi, qualcuno si rifiuti di chiamare rapina a mano armata l’assalto a una banca e preferiscadi furto con destrezza. Ma il furto con destrezza si combatte con qualche agente in borghese che pattuglia stazioni e luoghi turistici, di solito conoscendo già i piccoli professionisti locali, mentre per difendersi dalle rapine alle banche occorrono costosi apparati elettronici e pattuglie di pronto intervento, controancora ignoti. E quindi scegliere il nome sbagliato può forse sembrare rassicurante, ma induce a scegliere i rimedi sbagliati”. Noi facciamo proprio questo, dicendo ...

