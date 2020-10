Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi si confessano sul loro rapporto

Leggi su dilei

(Di venerdì 30 ottobre 2020)sisul. L’attrice e l’influencer hanno un legame profondo nato grazie a Paolo Ciavarro. La love story fra l’ex moglie di Francesco Sarcina e il conduttore è nata al GF Vip ed è continuata anche lontano dai riflettori. La storia d’amore procede a gonfie vele eha raccontato di aver creato un legame sincero con la suocera. “Paolo ha vissuto questo amore sotto gli occhi di tutta Italia quindi non c’è stato bisogno che mi spiegasse niente – ha svelato laa Oggi -. Era talmente innamorato da sembrare che avesse la febbre nel mese in cui non ha potuto rivedere, poverino”. ...