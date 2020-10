Casadilego, Vittoria: testo e video dell’inedito di X Factor 2020 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Per il primo appuntamento con i Live di X Factor 2020, Casadilego, componente delle under donna capitanate da Hell Raton, ha presentato il suo nuovo inedito Vittoria. Scopriamone testo e video. Alla prima serata dedicata ai Live di X Factor 2020, Casadilego, uno dei talenti più osservati di questa edizione, porta come da richiesta del … L'articolo Casadilego, Vittoria: testo e video dell’inedito di X Factor 2020 è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 30 ottobre 2020) Per il primo appuntamento con i Live di X, componente delle under donna capitanate da Hell Raton, ha presentato il suo nuovo inedito. Scopriamone. Alla prima serata dedicata ai Live di X, uno dei talenti più osservati di questa edizione, porta come da richiesta del … L'articolodell’inedito di Xè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

XFactor_Italia : .@casadilego non farci piangere. Non farci piangere. Non. Farci. Piangere. Il singolo “Vittoria” è stato scritto da… - rtl1025 : Delicato e commovente l'inedito di #CasaDiLego scritto da #MaraSattei ?? Noi applaudiamo ?? A voi è piaciuta… - loredanaberty : RT @cidadadoar: ho ascoltato più volte Vittoria di Casadilego e il risultato è sempre lo stesso: - cidadadoar : ho ascoltato più volte Vittoria di Casadilego e il risultato è sempre lo stesso: - leti__00 : Ho Vittoria di @casadilego in loop da quando è uscita... Pazzesca #XF2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Casadilego Vittoria Casadilego, Vittoria: testo e video del brano inedito di X Factor UniversoMamma Casadilego, Vittoria: testo e video dell’inedito di X Factor 2020

Per il primo appuntamento con i Live di X Factor 2020, Casadilego, componente delle under donna capitanate da Hell Raton, ha presentato il suo nuovo inedito Vittoria. Scopriamone testo e video. Foto ...

X Factor, bella musica per i pescecani dello streaming

Al via il talent di Sky nella sua edizione rivoluzionaria, in cui la conta degli ascolti decreta chi rimane e chi va. Arrangiamenti troppo pop, trucco troppo marcato, abbigliamento troppo sopra le rig ...

Per il primo appuntamento con i Live di X Factor 2020, Casadilego, componente delle under donna capitanate da Hell Raton, ha presentato il suo nuovo inedito Vittoria. Scopriamone testo e video. Foto ...Al via il talent di Sky nella sua edizione rivoluzionaria, in cui la conta degli ascolti decreta chi rimane e chi va. Arrangiamenti troppo pop, trucco troppo marcato, abbigliamento troppo sopra le rig ...