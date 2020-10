Caccia, passa in Europa il divieto di piombo nelle zone umide. Fiocchi (FdI): “Regole da cambiare” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gli ambientalisti esultano, ma il centrodestra, in Europa, ha provato in tutti i modi di bloccare e modificare il regolamento che vieta l’utilizzo di munizioni di piombo nelle zone umide. Una misura che trova i Cacciatori, ma non solo, fortemente contrari, soprattutto per i limiti eccessivi che l’Europa, sotto la spinta dell’integralismo ambientalista, ha posto nell’apposizione del divieto. Fratelli d’Italia si era battuta per ottenere delle modifiche, ma così non è stato, come annuncia l’eurodeputato Pietro Fiocchi. divieto di piombo, Fiocchi non si arrende “Comunicare le vittorie è facile, ancora più per chi si ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gli ambientalisti esultano, ma il centrodestra, in, ha provato in tutti i modi di bloccare e modificare il regolamento che vieta l’utilizzo di munizioni di. Una misura che trova itori, ma non solo, fortemente contrari, soprattutto per i limiti eccessivi che l’, sotto la spinta dell’integralismo ambientalista, ha posto nell’apposizione del. Fratelli d’Italia si era battuta per ottenere delle modifiche, ma così non è stato, come annuncia l’eurodeputato Pietrodinon si arrende “Comunicare le vittorie è facile, ancora più per chi si ...

Caccia: l'Europa mette al bando alle munizioni al piombo nelle zone umide

Anche per il Wwf l'Italia ora deve fare un passo in avanti adeguandosi al voto europeo e ... Italia vada oltre e «Vieti l' utilizzo e il possesso delle munizioni da caccia contenenti piombo in tutte ...

