A X Factor c’è il pubblico in studio, sui social scoppia il finimondo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il pubblico in studio a X Factor 2020 fa scoppiare feroci polemiche sui social, tra chi se la prende con la produzione del programma per la violazione del Dpcm, e gli utenti che invece sottolineano come sia una grave mancanza di rispetto nei confronti di commercianti, teatri e cinema che invece sono costretti a restare chiusi. E così, di fronte alla competizione canora che proprio ieri entrava nel vivo dopo l’appuntamento delle Last Call di una settimana fa, a prendersi la scena ancora una volta sono le polemiche, le stesse che erano piovute contro Emma Marrone dopo aver escluso il cantante Roccuzzo. Le polemiche sui social per la presenza del pubblico in studio La presenza del pubblico nella nuova Sky Wifi Arena di X ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ilina X2020 fare feroci polemiche sui, tra chi se la prende con la produzione del programma per la violazione del Dpcm, e gli utenti che invece sottolineano come sia una grave mancanza di rispetto nei confronti di commercianti, teatri e cinema che invece sono costretti a restare chiusi. E così, di fronte alla competizione canora che proprio ieri entrava nel vivo dopo l’appuntamento delle Last Call di una settimana fa, a prendersi la scena ancora una volta sono le polemiche, le stesse che erano piovute contro Emma Marrone dopo aver escluso il cantante Roccuzzo. Le polemiche suiper la presenza delinLa presenza delnella nuova Sky Wifi Arena di X ...

Dreamhunter72 : @M_Sognatrice Nella puntata di cui tutti discutono non c'era nessun distanziamento, niente mascherine, solo plexigl… - SteSanComedian : X Factor ieri sera aveva il pubblico. C'è solo una spiegazione: erano in Chiesa. - Notiziedi_it : X Factor, perché c’è il pubblico in studio nonostante le norme anti-Covid? La produzione spiega tutto sui social - louvreless16 : Buongiorno, qualcuno mi spiega perché gli italiani si offendono se c’è il pubblico a X Factor, ma non se si giocano… - Matteo_Corneli : @Dave_Trebbi Puoi però leggere della polemica in corso sul fatto che a X Factor c’è il pubblico -

