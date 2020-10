Uomini e Donne, Aurora Tropea se ne va e Gianni Sperti esulta: il web si indigna (Di giovedì 29 ottobre 2020) Aurora Tropea ha abbandonato disperata lo studio del Trono over, dopo essersi imbattuta nelle critiche di Gianni Sperti ed altri presenti ad Uomini e Donne, immagini che il web ora stigmatizza, ritenendole frutto di un accanimento nei riguardi di una sola persona. L’uscita di scena della dama dal dating-show di Maria De Filippi, avvenuta nella puntata di questo mercoledì 28 ottobre 2020, ora divide l’opinione del web: in particolare, l’accaduto infiamma le polemiche di chi -tra i telespettatori- ritiene bullista l’atteggiamento dell’opinionista Sperti e altri protagonisti di Uomini e Donne nei riguardi della Tropea. Il motivo del contendere tra la dama e i suoi acerrimi nemici? ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 ottobre 2020)ha abbandonato disperata lo studio del Trono over, dopo essersi imbattuta nelle critiche died altri presenti ad, immagini che il web ora stigmatizza, ritenendole frutto di un accanimento nei riguardi di una sola persona. L’uscita di scena della dama dal dating-show di Maria De Filippi, avvenuta nella puntata di questo mercoledì 28 ottobre 2020, ora divide l’opinione del web: in particolare, l’accaduto infiamma le polemiche di chi -tra i telespettatori- ritiene bullista l’atteggiamento dell’opinionistae altri protagonisti dinei riguardi della. Il motivo del contendere tra la dama e i suoi acerrimi nemici? ...

