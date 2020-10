Ultime Notizie Serie A: si fermano Lukaku e Insigne, Skriniar non è guarito (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Inter, che frecciata ad Eriksen – Nel corso di un Q&A con la nazionale danese, Christian Eriksen ha lanciato una frecciata ad Antonio Conte per il suo scarso utilizzo. Clicca qui per le sue parole. Juventus, la risoluzione di Sarri sembra vicina – Sembra ormai vicina la risoluzione del contratto tra la Juventus e Maurizio Sarri. Clicca qui per leggere gli ultimi aggiornamenti Napoli, nuovo stop per Insigne – Ancora uno stop per Lorenzo Insigne. Il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ecco ledellaA aggiornate sullevicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte lepiù importanti dellaA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Inter, che frecciata ad Eriksen – Nel corso di un Q&A con la nazionale danese, Christian Eriksen ha lanciato una frecciata ad Antonio Conte per il suo scarso utilizzo. Clicca qui per le sue parole. Juventus, la risoluzione di Sarri sembra vicina – Sembra ormai vicina la risoluzione del contratto tra la Juventus e Maurizio Sarri. Clicca qui per leggere gli ultimi aggiornamenti Napoli, nuovo stop per– Ancora uno stop per Lorenzo. Il ...

