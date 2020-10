Torino – Lazio | in Tv e formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 29 ottobre 2020)è una delle sfide in programma per la sesta giornata del campionato di Serie A. Sicuramente sarà una partita combattuta perchè sia i granata sia i biancocelesti puntano alla vittoria. La squadra di Giampaolo deve cercare (prima che sia troppo tardi), di uscire dalla zona retrocessione, mentre i capitolini vogliono ritornare ad occupare una posizione nella parte alta della classifica., come si presentano le squadre?si presentano a questa sesta giornata di campionato con due situazioni diverse. La formazione di Giampaolo fino a questo momento è riuscita ad ottenere pochissimi punti: durante le giornate precedenti ha sempre perso tranne contro il Sassuolo con cui ha pareggiato per 3-3. La ...