Test Hyundai: prove in vista del Rally Ypres (Di giovedì 29 ottobre 2020) Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul in azione nel Rally Italia Sardegna 2020 – Photo Credit: Account Twitter Hyundai WRCIn seguito alla cancellazione del South Belgium Rally a cui avrebbero dovuto prendere parte anche i piloti della casa della Korea del Sud Ott Tanak e Craig Breen, con l’obiettivo di prepararsi in vista del Rally di Ypres, penultimo appuntamento del Mondiale Rally 2020, la Hyundai ha deciso di organizzare dei Test per preparare i piloti alle condizioni che troveranno sulle strade del Belgio a novembre. Test Hyundai, il programma del Test La Casa coreana ha fatto scendere in strada Ott Tanak e Martin Jarveoja, Craig Breen e Paul Nagle e Thierry Neuville ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul in azione nelItalia Sardegna 2020 – Photo Credit: Account TwitterWRCIn seguito alla cancellazione del South Belgiuma cui avrebbero dovuto prendere parte anche i piloti della casa della Korea del Sud Ott Tanak e Craig Breen, con l’obiettivo di prepararsi indeldi, penultimo appuntamento del Mondiale2020, laha deciso di organizzare deiper preparare i piloti alle condizioni che troveranno sulle strade del Belgio a novembre., il programma delLa Casa coreana ha fatto scendere in strada Ott Tanak e Martin Jarveoja, Craig Breen e Paul Nagle e Thierry Neuville ...

Ultime Notizie dalla rete : Test Hyundai WRC: Hyundai svolge un test in vista del Rally Ypres Motorsport.com Italia Test Hyundai: prove in vista del Rally Ypres

A sole due eventi dalla fine del mondiale Elfyn Evans conduce la classifica piloti con 111 punti, seguito da Sebastien Ogier con 97 punti, completando la doppietta Toyota; il primo pilota Hyundai, ...

