Sinner-Rublev oggi, Atp Vienna 2020: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 29 ottobre 2020) Jannik Sinner scenderà nuovamente in campo oggi, giovedì 29 ottobre, nel match valido per il secondo turno dell'ATP 500 di Vienna (Austria). Sul veloce indoor austriaco l'altoatesino affronterà uno dei giocatori più in forma del circuito, recentemente vincitore del torneo di San Pietroburgo (Russia), ovvero la testa di serie n.5 del seeding Andrey Rublev. Un match molto complicato per Jannik, al cospetto di un giocatore in grande fiducia e molto migliorato nell'ultima stagione, ricordando ad esempio i quarti di finale raggiunti agli US Open 2020, sconfiggendo negli ottavi l'azzurro Matteo Berrettini. Si prospetta un confronto in cui gli scambi da fondo saranno ad alta velocità, dotati entrambi di un tennis basato molto sulla potenza dei colpi da ...

giuseppeflagex : RT @GeorgeSpalluto: Medvedev su Rublev: “Rublev s'arrabbia quando viene chiamato Jannik, perché assomiglia a Sinner. Durante gli US Open, q… - gianni2000 : Oggi Jannik ha giocato molto bene, contro Ruud che in classifica ATP gli è abbondantemente avanti. Contro Rublev sa… - EnricoDon3 : Sinner supera Ruud, che è un terraiolo puro, 7-6, 6-3 al primo turno a Vienna. Domani affronterà Rublev, uno dei te… - MeciMirko : @Freedom__Paper @lorenzofares @SuperTennisTv Rublev parte favorito,chiaro. Il Russo oggi lo è con tutti,tranne “que… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Sinner inarrestabile, a #Vienna batte #Ruud in due set: agli ottavi sfiderà #Rublev -