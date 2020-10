Piani Individuali Risparmio, Mazzini (Eurizon): “Interesse in crescita” (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “I Piani Individuali di Risparmio alternativi sono una risposta alla necessità di investimento della liquidità in eccesso così come quelli ordinari, ma rispetto a questi ultimi prevedono l'investimento in società non quotate e di piccola capitalizzazione. Rappresentano quindi una fonte di finanziamento e capitale di rischio per questa tipologia di imprese”. Lo ha ricordato Massimo Mazzini, Responsabile Marketing e Sviluppo Commerciale di Eurizon, intervenuto alla tavola rotonda “La ripartenza passa dalla liquidità”, nell'ambito dell'evento R-Evolution di Assogestioni. “Riscontriamo interesse per i PIR alternativi da parte di investitori private e istituzionali ma è importante ricordare che trattandosi di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Idialternativi sono una risposta alla necessità di investimento della liquidità in eccesso così come quelli ordinari, ma rispetto a questi ultimi prevedono l'investimento in società non quotate e di piccola capitalizzazione. Rappresentano quindi una fonte di finanziamento e capitale di rischio per questa tipologia di imprese”. Lo ha ricordato Massimo, Responsabile Marketing e Sviluppo Commerciale di, intervenuto alla tavola rotonda “La ripartenza passa dalla liquidità”, nell'ambito dell'evento R-Evolution di Assogestioni. “Riscontriamo interesse per i PIR alternativi da parte di investitori private e istituzionali ma è importante ricordare che trattandosi di ...

nestquotidiano : Piani Individuali Risparmio, Mazzini (Eurizon): “Interesse in crescita” - CorriereCitta : Piani Individuali Risparmio, Mazzini (Eurizon): “Interesse in crescita” - EXCELLITALY : Pensione complementare, come funziona per italiani e stranieri?: Fondi negoziali, aperti o piani individuali pensio… - startzai : RT @H2biz: #Innovazione & #Finanza > PIR Box è lo strumento di #Azimut per investire nell'economia reale (aziende NON quotate) attraverso i… - a_silvestrini : RT @H2biz: #Innovazione & #Finanza > PIR Box è lo strumento di #Azimut per investire nell'economia reale (aziende NON quotate) attraverso i… -

Ultime Notizie dalla rete : Piani Individuali HTTP/1.1 Server Too Busy