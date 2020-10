La sanificazione dell’aria a plasma freddo può essere la soluzione per l’inverno davanti a noi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) In questo momento di grandissima difficoltà, appare praticamente impossibile coniugare la necessità di tutelare la salute, scongiurando un dramma sanitario ormai prossimo per la probabile saturazione dei posti in terapia intensiva, con quella, altrettanto importante, di evitare un dramma sociale ed economico, che il lockdown porterebbe inevitabilmente con sé. Fino ad ora si era sperato che il distanziamento sociale e le mascherine, insieme al tracciamento, potessero bastare per contenere il virus. Appare ora chiaro che non è più così. Il tracciamento è applicabile solo fino a quando il rapporto fra i nuovi casi e i soggetti testati rimane sotto al 5% (alcuni dicono addirittura il 3%), mentre la crescita delle ultime settimane lo ha portato, in tempi brevissimi, oltre il 12%. Da qui la necessità di una stretta che si è ...