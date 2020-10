Juventus | Mughini | “Gol annullati a Morata? Regolamento idiota”

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “Annullare nel calcio un gol per un fuorigioco di un’unghia è ridicolo”. Giampieropochi giorni fa aveva commentato così i due golin due partite acontro Crotone e Verona dagli studi di Tiki Taka, parole che suonano come un’autoprofezia visto quanto successo allacontro il Barcellona, con tre golnella stessa partita per fuorigioco: “Se è il, è unidiota. Si annulla per un fuorigioco reale, un vero vantaggio che il giocatore ha”.

