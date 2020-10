Juve | Massimo Mauro | ' Pirlo tiri fuori la cazzimma Dybala lo venderei'

ZZiliani : Devono saperlo tutti. Quando la #Juve fatica a battere piccoli club come Crotone e Verona (giocando addirittura peg… - juventusfc : ??? Pjanic: «Mi avrebbe fatto piacere domani trovare i tifosi e mi sarebbe sicuramente piaciuto lavorare con Pirlo,… - sportli26181512 : Mauro: 'Pirlo tiri fuori la cazzimma. Dybala lo venderei. Demiral e Berna, errori da serie inferiori': Mauro: 'Pirl… - Maria15112786 : @signori_massimo @primaopoitorna @susy_juve Forse la gravità sta nel fatto che è un politico che siede sugli scrann… - Maggico7 : @OmbraSenza Hai ragione e anche la juve fa bene, da azienda a puntare al massimo piazzamento possibile in CL, perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Massimo

Credo che i favori del pronostico siano dell'Inter: ha già buttato via il campionato lo scorso anno con una Juve così sottotono. Gattuso non fa fare il tornante ad Insigne come Ancelotti, Rino sta ...«Ronaldo sappiamo cosa sta provando, stando bene vorrebbe spaccare il mondo e non saltare queste grandi partite», ha detto il vicepresidente Pavel Nedved. D’altronde senza CR7 la Juve non sa più ...