Iphone 12 Mini | ecco il primo video hand on del “piccolo” di Apple VIDEO

Leggi su giornal

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La serie 12 di, da subito un successo di vendite in questi primi giorni di preorder, dopo l’annuncio ufficiale dell’intera gamma della casa di Cupertino, è disponibile anche nel nostro paese anche se la gamma completa non è ancora commercializzata nella sua interezza: all’appello mancano sia12 Pro Max, il modello di punta della gamma nonchè il più costoso, e12, che rappresenterà una sorta di ritorno al passato in terdi look e dimensioni, essendo di forma molto più compatta degli smartphone di ultima generazione. Dimensioni ridotte Proprio per questo i fans dei vecchi modelli dihanno subito “drizzato le antenne” su questo modello che appare molto più pratico e ...