Il monitoraggio di Gimbe: «Le misure del Dpcm sono tardive e inefficienti» (Di giovedì 29 ottobre 2020) La situazione è quasi fuori controllo e le ultime misure prese dal governo rischiano di essere insufficienti e non produrre i risultati sperati. Questo è il clima con cui l’Italia si appresta ad affrontare il primo fine settimana con le nuove linee guida e indicazione dell’ultimo Dpcm licenziato da Palazzo Chigi. E il monitoraggio Gimbe 21-27 ottobre, oltre a confermare il trend in salita della curva epidemiologica, sottolinea alcune criticità sui provvedimenti presi dal governo. LEGGI ANCHE > Gimbe: «È saltato l’argine del tracciamento dei contagi» «Vero è che sono state introdotte progressive restrizioni da parte di Governo e Regioni, ma il loro effetto sulla flessione della curva dei contagi sarà ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 ottobre 2020) La situazione è quasi fuori controllo e le ultimeprese dal governo rischiano di essere insufficienti e non produrre i risultati sperati. Questo è il clima con cui l’Italia si appresta ad affrontare il primo fine settimana con le nuove linee guida e indicazione dell’ultimolicenziato da Palazzo Chigi. E il21-27 ottobre, oltre a confermare il trend in salita della curva epidemiologica, sottolinea alcune criticità sui provvedimenti presi dal governo. LEGGI ANCHE >: «È saltato l’argine del tracciamento dei contagi» «Vero è chestate introdotte progressive restrizioni da parte di Governo e Regioni, ma il loro effetto sulla flessione della curva dei contagi sarà ...

