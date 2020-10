Il ministro della Salute Veran: "Probabilmente un milione di francesi portatori del virus" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si può stimare in “un milione” il numero dei francesi attualmente portatori del Coronavirus: lo ha detto ai microfoni di France Info questa mattina il ministro della Salute, Olivier Véran.“Abbiamo tentato con ogni mezzo di evitare il lockdown - ha detto il ministro - e il coprifuoco ha permesso di frenare la diffusione del virus”. Però, ha aggiunto difendendo il lockdown annunciato ieri dal presidente Emmanuel Macron, “quella che si sta abbattendo è un’ondata europea. Lo Stato - ha detto - è garante della sicurezza sanitaria dei francesi e si assume le sue responsabilità”. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si può stimare in “un” il numero deiattualmentedel Corona: lo ha detto ai microfoni di France Info questa mattina il, Olivier Véran.“Abbiamo tentato con ogni mezzo di evitare il lockdown - ha detto il- e il coprifuoco ha permesso di frenare la diffusione del”. Però, ha aggiunto difendendo il lockdown annunciato ieri dal presidente Emmanuel Macron, “quella che si sta abbattendo è un’ondata europea. Lo Stato - ha detto - è garantesicurezza sanitaria deie si assume le sue responsabilità”.

