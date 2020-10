I Santi di Venerdì 30 Ottobre 2020 (Di venerdì 30 ottobre 2020) I Santi DEL GIORNO, 30 Ottobreda www.Santiebeati.it San MARCIANO DI SIRACUSA Vescovo e martireAntiochia – † Siracusa, I secoloLe fonti che parlano del vescovo e martire Marciano sono del VII secolo, mentre lui è vissuto nel primo: difettano, dunque, di certezza storica. Secondo esse Marciano fu discepolo di san Pietro ad Antiochia e fu da lui inviato in Sicilia a predicare il Vangelo. Operò molte conversioni e per questa sua attività fu ucciso. È ritenuto il primo vescovo di Siracusa. La sua più antica raffigurazione si trova nelle catacombe di Santa Lucia. Alcune sue reliquie sono giunte nel Lazio, nella cattedrale di Gaeta, di cui è com…www.Santiebeati.it/dettaglio/91454 San SATURNINO DI CAGLIARI sec. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 ottobre 2020) IDEL GIORNO, 30da www.ebeati.it San MARCIANO DI SIRACUSA Vescovo e martireAntiochia – † Siracusa, I secoloLe fonti che parlano del vescovo e martire Marciano sono del VII secolo, mentre lui è vissuto nel primo: difettano, dunque, di certezza storica. Secondo esse Marciano fu discepolo di san Pietro ad Antiochia e fu da lui inviato in Sicilia a predicare il Vangelo. Operò molte conversioni e per questa sua attività fu ucciso. È ritenuto il primo vescovo di Siracusa. La sua più antica raffigurazione si trova nelle catacombe di Santa Lucia. Alcune sue reliquie sono giunte nel Lazio, nella cattedrale di Gaeta, di cui è com…www.ebeati.it/dettaglio/91454 San SATURNINO DI CAGLIARI sec. ...

