Ex manager Pantani | “Prima di morire aveva capito chi l’ha fregato a Madonna di Campiglio”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “Successe pochi mesi dopo Campiglio. Qualcuno gliraccontato che la cocaina aiuta a guardare oltre, ad aprire una finestra sulle cose e a vedere la verità. Lui cercava di scoprire chi l’avesseal Giro del ’99. (…) Credo che alla fine l’avesse. Non grazie alla cocaina, naturalmente. Ma era arrivato a un grado di consapevolezza di quei fatti,chiuso un cerchio dentro di sé”. L’exdi Marco, Manuela Ronchi, ha rivelato alcune vicende riguardanti il Pirata e quanto accaduto adi Campiglio in un libro da poco uscito. In un’intervista a Repubblica racconta la sua versione dei fatti: “Era la penultima tappa di un Giro già vinto, avevo preparato i ...