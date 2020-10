Esplode il contagio a Melito, è boom di casi in città: “Numeri più che allarmanti” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Melito. boom di contagi a Melito, 350 positivi in città. A rendere noto il dato allarmante è stato il sindaco Antonio Amente con un post su Facebook. Il post del sindaco Siamo venuti a conoscenza della gravità della situazione soltanto attraverso il report diffuso dalla Asl Na2 Nord perché anche oggi il numero di positivi … L'articolo Esplode il contagio a Melito, è boom di casi in città: “Numeri più che allarmanti” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 ottobre 2020)di contagi a, 350 positivi in città. A rendere noto il dato allarmante è stato il sindaco Antonio Amente con un post su Facebook. Il post del sindaco Siamo venuti a conoscenza della gravità della situazione soltanto attraverso il report diffuso dalla Asl Na2 Nord perché anche oggi il numero di positivi … L'articoloil, èdiin città: “Numeri più che allarmanti” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

