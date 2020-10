Decreto ristori 2020: importo bonus e chi può chiedere sussidi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Decreto ristori 2020: importo bonus e chi può chiedere sussidi Il Decreto ristori è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento contiene una serie di aiuti economici dedicati alle imprese più in difficoltà e alle categorie di lavoratori maggiormente colpiti dal parziale lockdown imposto almeno fino al 24 novembre. Di seguito i dettagli dei nuovi bonus Covid.Segui Termometro Politico su Google News Numero asintomatici Coronavirus: ecco i dati aggiornati dell’Iss Decreto ristori: gli aiuti per le imprese Il Decreto ristori contiene diverse misure di sostegno ai settori economici più in ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 29 ottobre 2020)e chi puòIlè stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento contiene una serie di aiuti economici dedicati alle imprese più in difficoltà e alle categorie di lavoratori maggiormente colpiti dal parziale lockdown imposto almeno fino al 24 novembre. Di seguito i dettagli dei nuoviCovid.Segui Termometro Politico su Google News Numero asintomatici Coronavirus: ecco i dati aggiornati dell’Iss: gli aiuti per le imprese Ilcontiene diverse misure di sostegno ai settori economici più in ...

