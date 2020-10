Decreto carceri: 5 mila detenuti a casa, ma non i condannati per mafia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il nuovo Decreto-legge prevede la possibilità di ottenere la detenzione domiciliare per 5 mila detenuti, ma non per tutti. Allarme contagi nelle carceri Centocinquanta detenuti positivi al coronavirus in 41 istituti. La maggior parte a San Vittore a milano, dove i contagi sono saliti a 71. Altri 55 a Terni e 12 a Benevento. A … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il nuovo-legge prevede la possibilità di ottenere la detenzione domiciliare per 5, ma non per tutti. Allarme contagi nelleCentocinquantapositivi al coronavirus in 41 istituti. La maggior parte a San Vittore ano, dove i contagi sono saliti a 71. Altri 55 a Terni e 12 a Benevento. A … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

LucyMilano92 : RT @babetta123: Decreto carceri, allarme per i contagi Covid: VANNO A CASA 5.000 DETENUTI 'Pronti per creare disordini alle prossime man… - babetta123 : Decreto carceri, allarme per i contagi Covid: VANNO A CASA 5.000 DETENUTI 'Pronti per creare disordini alle pros… - LoZio_1955 : @Andrea96798545 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Peccato che il decreto svuota carceri lo ha votato pure la Meloni q… - NonnaMaria15 : RT @LuisaPistini: I detenuti che potrebbero beneficiare della detenzione domiciliare sono circa 3000; 2000 quelli che non rientrano la nott… -